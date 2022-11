health tips: వాటర్ కు డయాబెటిస్ కు లింక్.. అదేంటో తెలుసా!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన డైట్ తీసుకున్నా, ఎన్నో జాగ్రత్తలు పాటించినా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగాయని చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవడానికి రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే డయాబెటిస్ కు నీటికి లింకు ఉందన్న అసలు విషయాన్ని గుర్తుంచుకోరు. అవును.. నీటికి డయాబెటిస్ కు మధ్య లింక్ ఉందని అనేక అధ్యయనాలు స్పష్టం చేశాయి. ఎవరైతే నీటిని ఎక్కువగా తాగడం మరిచిపోతారో వారిలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

English summary

Doctors suggest that diabetic patients to keep hydrate their body. It is said that water plays a vital role in keeping the body from getting dehydrated and it reduces suger levels in blood.