ప్రస్తుత సమాజంలో చాలామంది ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారు. విపరీతమైన బరువు పెరగడం వల్ల అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు. చాలా రోగాలతో బాధపడుతున్న వారు ఆసుపత్రులకు వెళితే వైద్యులు వారు బరువు తగ్గాలని సూచించడం ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. ఇక బరువు తగ్గడం కోసం ఒక క్రమబద్దమైన ప్రణాళికతో ప్రయత్నం చేయకుండా, ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గిపోవాలని చాలామంది అనేక తప్పులు చేస్తూ ఊహించని కొత్త అనారోగ్య సమస్యలను తెచ్చుకుంటున్నారు. త్వరగా బరువు తగ్గాలని సహజంగా చేసే కొన్ని తప్పులను గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం.

Wanting to lose weight quickly, they avoid food completely and exercise excessively. Doctors say be careful that there is a possibility of getting into trouble with these common mistakes.