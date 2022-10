health tips: సీతాఫలాలను తినటానికి ఆలోచిస్తున్నారా? వీటిలో ఉండే పోషకాలు తెలిస్తే తినకుండా ఉండలేరు!!

Feature

Dr Veena Srinivas

సీతాఫలం.. పేదల యాపిల్ గా పిలిచే సీతాఫలం మనకు దొరికే శీతాకాలం వచ్చేసింది. అటు మార్కెట్లోనూ, ఇటు ఎక్కడ చూసినా ఇబ్బడిముబ్బడిగా సీతాఫలం చెట్లు తీయటి సీతాఫలాలను ఇస్తున్నాయి. చాలా తియ్యగా ఉండే సీతాఫలం ఎంత తిన్నా తనివి తీరదు. అయితే చాలామంది సీతాఫలం తినాలంటే భయపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ బాధితులు, బీపీ ఉన్నవారు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్న వారు సీతాఫలం తినకూడదని భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ డయాబెటిస్ బాధితులు కూడా సీతాఫలాలను తినొచ్చని, అయితే మితంగా తినాలి అని తాజా పరిశోధనలలో వెల్లడైనట్టు తెలుస్తుంది. సీతాఫలాలు తినడం వల్ల కొంతమందికి కలిగే ఆరోగ్య నష్టం కంటే, కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.

English summary

It is said that the abundant protein, calcium, vitamin C, magnesium, potassium, phosphorus, iron, vitamin B6, vitamins B2, zinc, vitamin B5 and fiber in the custard apple bring many health benefits to us.