health tips: చిన్న వయసులోనే ముఖంపై ముడతలు.. కారణాలివే; ముడతలు తగ్గాలంటే చెయ్యాల్సింది ఇదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది చిన్న వయసులోనే ముఖంపై ముడతలు వస్తున్నాయని, తమ తోటి వారి కంటే పెద్దవయసు వారి లాగా కనిపిస్తున్నామని బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారు చర్మ సంరక్షణ విషయంలో కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు, ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ముఖంపై ముడతలు మాయమవుతాయని చెబుతున్నారు. ఇక ఆ జాగ్రత్తల విషయానికి వస్తే..

English summary

Wrinkles on the face at a young age can be caused by many factors such as nutritional deficiency, stress, lack of sleep. If you want to reduce wrinkles, you should eat right food, massage with moisturizers, exercise and reduce stress.