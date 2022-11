Feature

oi-Chekkilla Srinivas

మనం న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు వేయించుకుంటాం. వార్తలు చదవడానికి. ఆ తర్వాత ఆ పేపర్లను ఏం చేస్తాం.. అమ్మేస్తాం.. ఆ పేపర్లను రిసైక్లింగ్ పంపిస్తారు.అయితే కొందరు ఈ న్యూస్ పేపర్లను షాపులు, బజ్జీల బండ్లు, హోటళ్లలో ఈ పేపర్లను వాడాతారు. ముఖ్యంగా నూనె ఉండే పదార్థాలు వేడి వేడి బజ్జీలు, పకోడాలు, స్పైసీ ఫుడ్స్ ని న్యూస్ పేపర్లలో చుట్టి ఇస్తుంటారు. చిన్న చిన్న దుకాణాల్లో, బండ్లపై అమ్మేవాళ్లు.. ఇలా న్యూస్ పేపర్లలలో ఈ ఆహార పదార్థాలను చుట్టి ఇవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే న్యూస్ పేపర్లలో పెట్టిన ఆహారం తీసుకుంటే మంచి కాదట. ఇలా చేయడం వల్ల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందట.

English summary

There is a possibility of contracting diseases if food is consumed in newspapers. Especially problems like cancer are likely to occur.