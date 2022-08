పిల్లల్లో ఊబకాయానికి ముఖ్యకారణం అదే.. ఊబకాయ చిన్నారుల్లో అనారోగ్య సమస్యలు; బీ అలెర్ట్!!

Feature

ఊబకాయం నిస్సందేహంగా ప్రస్తుత అతిపెద్ద వైద్య సమస్యలలో ఒకటి. అధిక బరువు సమస్య ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది పిల్లలు మరియు యుక్తవయస్కులను ప్రభావితం చేస్తుంది. దాదాపు 14.4 మిలియన్ల స్థూలకాయ పిల్లలతో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే 2వ దేశంగా ఉంది. భారతదేశంలో అధిక బరువు సమస్య ముఖ్యంగా చిన్నారుల్లో ఆహారపు అలవాట్ల వల్లే వస్తుందని చెప్తున్నారు వైద్యులు. ఈ పెరుగుదల వెనుక ఉన్న కారణం కేలరీల అసమతుల్యత. చాలా మంది పిల్లలు వినియోగించే శక్తి మరియు ఖర్చు చేసిన శక్తి యొక్క సమతౌల్యాన్ని కొనసాగించడంలో విఫలమవుతున్నట్టు గుర్తించారు.

Doctors say that the main cause of obesity in children is their eating habits. It is advised to be careful as many health problems come with obesity.