హిందూపురంలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ హంగామా; ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఆకస్మిక తనిఖీలు, వైద్యుల తీరుపై అసంతృప్తి

హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, టిడిపి నాయకుడు నందమూరి బాలకృష్ణ హిందూపురం నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. హిందూపురం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా బాలకృష్ణ హిందూపురం ప్రభుత్వాసుపత్రిని సందర్శించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పరిస్థితులను, వైద్యుల పనితీరును బాలకృష్ణ పర్యవేక్షించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బాలయ్య హంగామా స్థానికంగా హాట్ టాపిక్ అయింది.

English summary

MLA Balakrishna conducted surprise inspections at Hindupuram govt hospital, Dissatisfied with the performance of the doctors. Balakrishna spoke directly to the patients and inquired about their difficulties. Balakirshna fired on the hospital staff .