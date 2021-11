Hyderabad

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: నగరంలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జూ పార్కులో దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ యువకుడు ఏకంగా సింహం ఎన్‌క్లోజర్‌లోకి వెళ్లాడు. అంతేగాక, సింహం ముందు దూకేందుకు ప్రయత్నించాడు. అప్రమత్తమైన జూ సిబ్బంది ఆ యువకుడ్ని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. దీంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళితే.. మంగళవారం నగరంలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జూ పార్కులో సాయికుమార్ అనే యువకుడు సింహం ఎన్‌క్లోజర్‌ దగ్గరవరకు వెళ్లాడు. అంతేగాక, సింహన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. ఎన్‌క్లోజర్‌లో అతన్ని చూసిన జనం భయంతో కేకలు వేశారు. వెంటనే అతడ్ని బయటికి రావాలని కోరారు.

అయినప్పటికీ అతడు ఎన్‌క్లోజర్‌ నుంచి బయటకి రాలేదు. దీంతో కొందరు విజిటర్స్ జూ పార్క్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో జూ పార్క్ సిబ్బంది వచ్చి ఎన్‌క్లోజర్‌లో ఉన్న ఆ యువకుడ్ని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. దీంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

Scary moment! A 31-yr-old man was seen walking over boulders precariously close to the enclosure housing an African Lion at @nehruzoopark1 in #Hyderabad. He was later handed over to the police by zoo staff. pic.twitter.com/BBiEqCAM5S