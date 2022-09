అదానీపై నాగేశ్వర్ ట్వీట్.. మోడీ లక్ష్యంగా కేటీఆర్ ఫైర్, సంపద మొత్తం..

Hyderabad

oi-Shashidhar S

ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో గౌతమ్ అదానీ మూడో స్థానంలో నిలిచారు. 4 నెలల్లో ఆయన సంపద 4 లక్షల కోట్లు పెరగగా.. మేధావులు స్పందిస్తున్నారు. ప్రముఖ విశ్లేషకులు ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ ట్వీట్ చేశారు. దేశం అభివృద్ధి చెందడం లేదని ఎవరూ అంటున్నారని కామెంట్ చేశారు. దీనికి మంత్రి కేటీఆర్ కూడా రీ ట్వీట్ చేశారు. ప్రధాని మోడీ లక్ష్యంగా విమర్శలు చేశారు.

బ్లూమ్‌బర్గ్ మీడియా సంస్థ వెల్లడించిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. గౌతమ్ అదానీ ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో మూడో స్థానంలో నిలిచారు. జాబితాలో టెస్లా సీఈవో ఎలన్ మస్క్ మొదటి స్థానంలో, అమెజాన్ సీఈవో జెఫ్ బెజోస్ రెండో స్థానంలో నిలిచారు. వారి తర్వాతి స్థానంలో అదానీ ఉన్నారు. గౌతమ్ అదానీ ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో మూడో స్థానంలో నిలిచారు.

I guess all of that ₹15 lakh that was promised to every poor Indian got deposited into only one account 😁



Galti Se Mistake Modi Ji? https://t.co/aIuH8CbQ0k