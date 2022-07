Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ లో పోర్న్ వీడియోల కలకలం రేగింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పోర్న్ గ్యాంగ్ చిన్నారుల పోర్న్ వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తున్నట్టు అమెరికాలోని సైబర్ టిప్‌లైన్ ద్వారా తెలంగాణ సిఐడి అధికారులకు అందడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.

English summary

US Cyber Tipline has informed that child porn mafia is uploading videos based in Hyderabad. It is said that these videos are being uploaded from three IP addresses. The police, who have reached the scene, are working to catch them.