ఆ డస్ట్ బిన్ లు సైతం ఆకర్షిస్తాయి, అందర్నీ చైతన్య పరుస్తాయి : జీహెచ్ఎంసీలో బాటిల్ మోడల్ డస్ట్ బిన్స్ !!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

సాధారణంగా డస్ట్ బిన్ అంటేనే అదోలా ముఖం పెట్టి ఆమడ దూరంలో నుంచుని చెత్త విసిరేస్తాం. కానీ హైదరాబాద్ నగరంలో వినూత్నంగా ఏర్పాటు చేసిన డస్ట్ బిన్స్ ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. నగర సుందరీకరణ పనుల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన బాటిల్ మోడల్ డస్ట్ బిన్ లు ఇప్పుడు అందరి చూపును వాటివైపు తిప్పేలా చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఆ డస్ట్ బిన్ లు చూసిన ప్రతి ఒక్కరిలో చైతన్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.

English summary

It is a known fact that GHMC has embarked on innovative initiatives as part of city beautification works. The water bottle model dust bins set up at NTR Marg and PV Marg in this order are now impressing everyone. To protect the Hussain Sagar from pollution, GHMC has set up the largest water bottle model dust bins to bring awareness among the city people. Large water bottle dust bins made with iron have been set up to bring awareness among the people.