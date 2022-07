మైండ్ గేమ్ మొదలెట్టిన ఈటల.. కేసీఆర్ ను టెన్షన్ పెడుతున్న ఎమ్మెల్యేలెవరు? పార్టీలోనూ చర్చ!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీని భయపెడుతున్నారా? సీఎం కేసీఆర్ తో మైండ్ గేమ్ మొదలుపెట్టారా? టిఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యేలను బిజెపిలో చేర్చుకోవడానికి చాప కింద నీరులా పనిచేస్తున్నారా ? రానున్న ఎన్నికల ముందు కచ్చితంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఊహించని షాక్ ఇస్తారా? అంటే తాజా పరిణామాలను బట్టి అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Starting a mind game, Etela rajender said that TRS and Congress MLAs are in touch with him and they will join BJP. Who are the leaders who are putting KCR under tension has now become the reason for an interesting discussion in trs Party.