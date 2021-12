ఫ్లై ఓవర్ల సిటీగా హైదరాబాద్.!అందుబాటులోకి రానున్న మరో రెండుఫ్లైఓవర్లు.!మేయర్ నిర్మాణాల పరిశీలన.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: దేశంలో ఎక్కడా లేనన్ని ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణాలు హైదరాబాద్ నగరంలో రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. శరవేగంగా అభివృద్దివైపు దూసుకెళ్తున్న ఫైనాన్షియల్ జిల్లాలో మరో రెండు నూతన ఫ్లైఓవర్స్ నిర్మాణాలు తుది దశలో ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లైఓవర్లను నగర మేయర్ పరిశీలించారు. సిగ్నల్ ఫ్రీ రహదారులుగా మరో రెండు ఫ్లై ఓవర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయని మేయర్ గద్వాల విజయ లక్ష్మి అన్నారు. వ్యూహాత్మక రహదారుల అభివృద్ది కార్యక్రమం ద్వారా చేపట్టిన రెండు ప్రాజెక్టులను షేక్ పేట్, ఓవైసీ ఫ్లై ఓవర్ పనులను మేయర్ పరిశీలించారు.

English summary

Mayor Gadwala Vijaya Lakshmi said two more flyovers would be made available as signal free roads. The mayor reviewed the works of Sheikh Pete and the OYC flyover, two projects undertaken through the Strategic Roads Development Program.