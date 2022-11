Hyderabad News: జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్, రోడ్ నెంబర్ 45కు వెళ్తున్నారా.. అయితే ఈ వార్త చదవాల్సిందే..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ మహానగరం రోజురోజుకు శరవేగంగా విస్తరిస్తుంది. అదే స్థాయిలో జనాభా పెరుగుతుంది. అదే స్థాయిలో వాహనాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కానీ చాలా చోట్లు రోడ్లు మాత్రం విస్తరించడం లేదు. దీంతో వాహనదారులకు తిప్పలు తత్పపట్లేదు. ముఖ్యంగా పీక్ అవర్స్ వాహనదారులు గంటలకొద్ది రోడ్లపై ఉండాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లో పీక్ అవర్స్ భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. అయితే పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ వల్ల ట్రాఫిక్ తగ్గే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

English summary

City Traffic Chief AV Ranganath revealed that the traffic is being diverted from Friday in Jubilee Hills. He said that a trial run will be conducted for a week from Friday till Thursday.