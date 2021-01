Hyderabad

oi-Kannaiah

హైదరాబాదు: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లోని ఒమన్‌లో చిక్కుకున్న తన కుమార్తెను తిరిగి భారత్‌కు తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలని హైదరాబాదుకు చెందిన ఒక మహిళ వేడుకుంటోంది. అక్కడ తన కుమార్తెను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని ఆ మహిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

Telangana: A woman in Hyderabad urges government to help in bringing her daughter back who married a man in Oman, UAE



"I got to know that he's mentally unstable and is torturing my daughter. She is not given food. I'm seeking govt's help to bring my daughter back," says mother pic.twitter.com/swpTxBYY30