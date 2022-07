వంటగ్యాస్ సిలెండర్ ధరల పెంపు; మహిళలకు మోడీ కానుక అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ సెటైర్

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: గృహావసరాల కోసం వినియోగించే వంటగ్యాస్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలు పెంచి చమురు సంస్థలు షాక్ ఇచ్చాయి. సామాన్యులపై ఒక్కో ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్‌‌పై 50 రూపాయల భారాన్ని మోపాయి. అంతేకాదు దీనితో పాటు అయిదు కేజీల సిలిండర్ల ధరలలో కూడా 18 రూపాయల మేర పెరుగుదల కనిపించింది. ఇక వాణిజ్య అవసరాల కోసం వినియోగించే ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను స్వల్పంగా తగ్గించాయి. తాజాగా పెరిగిన వంట గ్యాస్ ధరలతో ప్రస్తుతం గ్యాస్ సిలిండర్ ధర వెయ్యి రూపాయలు దాటేసింది.

#AchheDin Aa Gaye 👏 Badhai Ho #LPG over ₹1050 👇 An increase again of ₹50 Modi Ji’s Gift to all Indian Households👍 https://t.co/BknwJ2zNfi

English summary

Minister KTR satirized that Modi gave a gift to women by increasing the prices of cooking gas cylinders. Moreover, KTR also targeted the lies of the BJP government.