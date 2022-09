Hyderabad

హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా ఎల్‌ఐసి ఏజెంట్లు చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాలు ఉధృతమవుతున్నాయి. ఎల్‌ఐసి ఏజెంట్ యూనియన్ సంఘాల ఆల్ ఇండియా జేఏసీ పిలుపు మేరకు దేశమంతటా నిరసన పెల్లుబికింది. అందులో భాగంగా 5వ తేదీ సోమవారం నాడు తలపెట్టిన స్ట్రైక్ విజయవంతమైంది. ఆ క్రమంలో హైదరాబాద్ డివిజన్‌లోని ఇరవైకి పైగా ఎల్‌ఐసి బ్రాంచుల్లో జీరో రిసీట్ బిజినెస్ జరిగినట్లు సమాచారం. అంటే ఎల్‌ఐసి కౌంటర్లలో ప్రీమియం కట్టడం గానీ, రెన్యూవల్స్ కోసం క్యాష్ కట్టడం, పాలసీ పునరుద్ధరణ లాంటి సేవలకు బ్రేక్ పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయా బ్రాంచుల్లో శాంతియుత ధర్నా కార్యక్రమాలు చేపట్టిన ఎల్‌ఐసి ఏజెంట్లు... వివిధ సేవల కోసం వచ్చిన కస్టమర్లకు తమ ఆందోళన కార్యక్రమం గురించి తెలపడంతో ఎక్కడికక్కడ వెనుదిరిగిపోయారు.

English summary

Agitation programs undertaken by LIC agents across the country are shining. The protest of the LIC agents who stepped up to meet the demands was successful on Monday 5th. There is No Cash Transactions at More than twenty branches in Hyderabad division.