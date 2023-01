Raja Singh: జైలుకు పంపినా భయపడేది లేదు: రాజా సింగ్

బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ కు మరోసారి పోలీసులు నోటీస్ జారీ చేశారు.

Hyderabad

గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‍కు పోలీసుల నోటీసులు వస్తునే ఉన్నాయి. తాజాగా పోలీసులు రాజా సింగ్ కు మరో నోటీసు జారీ చేశారు. ఈనెల 29న ముంబైలోని దాదర్ లో జరిగిన ఓ ర్యాలీలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసినట్టు ఆ నోటీసుల్లో పోలీసులు పేర్కొన్నారు. హైకోర్టు విధించిన షరతులను రాజాసింగ్ ఉల్లంఘించారని.. రెండు రోజుల్లో వీటిపై సమాధానం చెప్పాలని కోరారు. ఈ నోటీసులపై రాజా సింగ్ స్పందించారు. రాష్ట్రాన్ని ఎనిమిదో నిజాం పాలిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

Goshamahal MLA Rajasingh keeps getting police notices. Recently the police issued another notice to Raja Singh. In the notices, the police stated that he had made controversial comments in a rally held in Dadar, Mumbai on 29th of this month.