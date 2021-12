New Year, omicron హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు.. మార్గదర్శకాలు పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం

Hyderabad

ఒమిక్రాన్ హై టెన్షన్ పుట్టిస్తోంది. వ్యాక్సినేషన్ కంపల్సరీ.. దీంతోపాటు మాస్క్ ధరించి, సోషల్ డిస్టన్స్ తప్పకుండా పాటించాల్సిందే. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో 31 ఫస్ట్, న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు సంబంధించి బార్లు, రెస్టారెంట్లకు అనుమతి ఇవ్వడంపై హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై విచారించిన ధర్మాసనం.. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

High Court of Telangana on Friday directed the state government to implement the guidelines issued by the Central Government from time to time in order to control the Covid-19 new variant