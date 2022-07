Hyderabad

oi-Garikapati Rajesh

చేతులు కాలిన త‌ర్వాత ఆకులు ప‌ట్టుకొని ప్ర‌యోజ‌నం ఉండ‌దు. అప్ప‌టికే జ‌ర‌గాల్సిన న‌ష్టం జ‌రిగిపోయింది. అత్యాశ‌కు పోయారు.. అభిమానాన్ని సొమ్ము చేసుకుందామ‌నుకున్నారు.. ఇంకా ఇంకా డ‌బ్బులు కావాలంటూ థియేట‌ర్ల‌లో అత్య‌ధిక టికెట్ రేట్లు పెట్టి కొల్ల‌గొడ‌దామ‌నుకున్నారు.. ప్ర‌భుత్వ నిబంధ‌న‌లు ఒప్పుకోవ‌ని తెలుసు.. అందుకే నేరుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ముఖ్య‌మంత్రుల‌ను క‌లిసి వేడుకున్నారు.. ఆహా.. ఓహో.. రెండు వారాల్లో పెట్టుబ‌డితోపాటు లాభం కూడా ఒకేసారి వ‌చ్చి ఒళ్లో ప‌డుతుంది.. అంటూ క‌ల‌ల్లో తేలిపోయారు. అంతిమంగా క‌ల చెదిరిపోయింది.

English summary

Audiences stopped coming to theatres.Hero fans are also decreasing.All of them are limited to the first game on the first day.