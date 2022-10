యూపీలో ఘోర ప్రమాదం, ట్రాక్టర్ బోల్తా..27 మంది మృతి, ప్రధాని మోడీ సంతాపం

India

oi-Shashidhar S

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కాన్పూర్‌లో ట్రాక్టర్ బోల్తా పడింది. దీంతో 27 మంది చనిపోయారు. వీరిలో 11 మంది చిన్నారులు, 11 మంది మహిళలు ఉన్నారు. ట్రాక్టర్ ట్రాలీ బోల్తా పడటంతో ప్రమాదం జరిగింది. మరో 30 మంది వరకు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

ఫతేపూర్ నుంచి ఘాటమ్‌పూర్‌కు యాత్రికులు వెళుతున్నారు. చంద్రికా దేవి ఆలయంలో జరిగే ముందాన్ వేడుక కోసం వెళుతున్నారు. అయితే ట్రాక్టర్ భాదెనా గ్రామంలో బోల్తా పడింది. వెంటనే సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ ట్రాక్టర్‌లో దాదాపు 60కి పైగా ఉన్నారు.

ఘటనపై ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం స్పందించింది. ప్రమాదం దురదృష్టకరం అని అభిప్రాయపడింది. చనిపోయిన వారికి సంతాపం తెలిపింది. గాయపడ్డ వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రధాని మోడీ అభిలషించారు. వారికి స్థానిక అధికారులు సాయం చేస్తారని తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్వీట్ చేశారు.

ప్రధానమంత్రి సహాయనిధి నుంచి ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.2 లక్షల సాయం అందజేస్తామని ప్రకటించారు. గాయపడ్డవారికి రూ.50 వేల చొప్పున అందజేయనుంది.

Distressed by the tractor-trolley mishap in Kanpur. My thoughts are with all those who have lost their near and dear ones. Prayers with the injured. The local administration is providing all possible assistance to the affected: PM @narendramodi