DRDO 2DG drug: తయారీ టెక్నాలజీ బదిలీ: తొలి ప్రాధాన్యత వారికే

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ దేశాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టేసిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వ్యాక్సిన్లతో పాటు అందుబాటులోకి వచ్చిన మరో మెడిసిన్ .. 2డీజీ డ్రగ్. కరోనా వైరస్ బారిన పడిన పేషెంట్ల చికిత్సలో అత్యవసర వినియోగానికి ఈ డ్రగ్‌ను వినియోగించడానికి ఉద్దేశించిన మెడిసిన్ ఇది. డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (DRDO) దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది. 2-డియోక్సీ-డీ-గ్లూకోజ్ (2DG) వైద్య అవసరాల కోసం ఈ నెలలోనే కమర్షియల్ వినియోగానికి అందుబాటులోకి రానుంది.

English summary

DRDO told that It's proposed to offer Transfer of Technology (ToT) of 2-DG to Indian Pharmaceutical industries for production. Industry may apply for Expression of Interest up to 17th June 2021. 2DG drug Transfer of Technology based on First Come First Served.