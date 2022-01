పోలీసుల కొంప ముంచిన డ్యాన్స్: సస్పెండ్ చేసి చర్యలు తీసుకున్న ఉన్నతాధికారులు; ఎక్కడంటే

India

oi-Dr Veena Srinivas

సరదాగా పోలీసులు చేసిన పని వారి కొంపముంచింది. ఉద్యోగానికే ఎసరు పెట్టేలా చేసింది. పోలీస్ యూనిఫాం వేసుకుని, కారులో ప్రయాణం చేస్తూ, పాటలు వింటూ ముగ్గురు పోలీసులు చేసిన డాన్స్ వారిని ఉద్యోగం నుండి సస్పెండ్ అయ్యేలా చేసింది. గుజరాత్లోని కచ్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Dance by three policemen in police uniforms, traveling in a car and listening to songs caused them to be suspended from their jobs. The incident took place in Kutch district of Gujarat.