Young woman: ఆస్తులు చూపిస్తానని డ్రామా, లవర్ ను ఫ్రెండ్స్ కు పంచేసిన వ్యాపారి, కూల్ డ్రింక్స్ లో !

చెన్నై/ కాంచీపురం: యవ్వనంలో ఉన్న యువతిని ప్రేమిస్తున్నానని ఓ వ్యాపారి ఆమె వెంటపడ్డాడు. కొంతకాలం కార్లలో తిరుగుతూ ఆ యువతిని ప్రేమించాలని ఆ యువకుడు వేడుకున్నాడని తెలిసింది. అమ్మాయి దగ్గర బుద్దిమంతుడిలా నటించిన ఆ వ్యక్తి చివరికి ఆమెను వలలో వేసుకున్నాడు. కొంతకాలం ఇద్దరూ హ్యాపీగా తిరుగూ ఎంజాయ్ చేశారు. తన ఆస్తులు మొత్తం నీకు చూపిస్తానని, తరువాత నీకు నా మీద నమ్మకం కలిగితే నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ యువతిని నమ్మించాడు. యువతిని నమ్మించిన కిరాతకుడు ఆమెను కారులో పిలుచుకుని సిటీ సమీపంలో ఉన్న ఆస్తులు చూపించడానికి పిలుచుకుని వెళ్లాడు. కారులో కూల్ డ్రింక్స్ లో మద్యం, మత్తు మందు కలిపిన ఆ వ్యాపారి ప్రియురాలికి తాగించాడు.

మత్తులోకి జారుకున్న యువతిని ఫ్యామ్ హౌస్ సమీపంలోని వ్యవసాయ పొలం దగ్గర ఉన్న ఓ రూమ్ లో నిర్బంధించాడు. వ్యాపారితో పాటు అతని మరో నలుగురు స్నేహితులు ఆమె మీద సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. యువతి స్పృహలోకి వచ్చిన తరువాత గట్టిగా కేకలు వేసింది. అటువైపు వెలుతున్నవారు ఫామ్ హౌస్ సమీపంలోని పొలం దగ్గర ఉన్న పంప్ సెట్ రూమ్ పక్కన ఉన్న గదిలోకి వెళ్లి చూడటానికి ప్రయత్నించడంతో యువతి మీద గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన కామాంధుడు, అతని స్నేహితులు అక్కడి నుంచి పరుగు తీశారు. బాధితురాలు ఫిర్యాదు మేరకు ఎంట్రీ ఇచ్చిన పోలీసులు వ్యాపారవేత్తతో పాటు అతని ఫ్రెండ్స్ ను అరెస్టు చేసి హల్వా తినిపించారు.

Young woman: In Kanchipuram, a man spoke a word of love to a young woman and took her away in a car, deceiving her that he would hire her. On the way, he mixed alcohol in a soft drink and raped her.