Demonetisation: సరిగ్గా అయిదేళ్ల కిందట..ప్రధాని మోడీ నోట ఆ మాట: విఫల ప్రయోగంగా

Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: సరిగ్గా అయిదేళ్ల కిందట.. ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత తీసుకున్న అతి పెద్ద నిర్ణయం అది. దేశ ప్రజలను నిర్ఘాంత పరిచిన నిర్ణయం అది. కోట్లాదిమందిని బ్యాంకులకు పరుగులు పెట్టించిన ప్రకటన అది. రోజుల తరబడి ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరి నిల్చోబెట్టిన ప్రయోగం అది. ప్రధాని చేసిన ఆ ఒక్క ప్రకటన ప్రపంచ దేశాలను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. 130 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న భారత్‌లో ఆ ప్రయోగం సాధ్యపడుతుందా? అనే సందేహాలు సైతం వ్యక్తమయ్యాయి అప్పట్లో.

