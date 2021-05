డాక్టర్లను కబళిస్తున్న కరోనా... దేశంలో ఒక్కరోజే 50 మంది వైద్యులు మృతి... ప్రమాదకర పరిస్థితులు...

National

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రాణాలు రిస్క్ చేసి మరీ కరోనా కాలంలో వైద్య సేవలందిస్తున్న వైద్యులు సైతం మహమ్మారి కాటుకు బలైపోతున్నారు. అసలే దేశంలో జనాభాకు తగ్గ వైద్యుల సంఖ్య లేని నేపథ్యంలో... ఇప్పుడున్న వైద్యులను కాపాడుకోలేకపోతే పరిస్థితులు మరింత దారుణంగా మారుతాయి. ఈ ఏడాది కరోనా సెకండ్ వేవ్ మొదలైన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకూ దాదాపు 244 మంది వైద్యులను మహమ్మారి బలితీసుకుంది. ఇందులో ఆదివారం(మే 16) ఒక్కరోజే దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 మంది వైద్యులు కరోనా కారణంగా మృతి చెందారు.

English summary

According to the Indian Medical Association, 244 doctors have lost their lives due to Covid in the second wave. Of them, 50 deaths were recorded on Sunday. The highest number of fatalities have been reported from Bihar (69) followed by Uttar Pradesh (34) and Delhi (27).