72 శాతం మంత్రులపై క్రిమినల్ కేసులు.. తీవ్రమైన కేసులు: ఏడీఆర్ రిపోర్ట్

India

oi-Shashidhar S

బీహర్‌లో కొత్త మంత్రివర్గం కొలువుదీరిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే నిన్న జేడీయూకు చెందిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆర్జేడీ, జేడీయూ నేతృత్వంలో కొలువుదీరిన మంత్రివర్గంలో క్రిమినల్ కేసులు ఎక్కువ ఉన్న మంత్రులు ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్‌ తెలిపింది.

English summary

70 per cent of the newly sworn-in ministers in Bihar have declared criminal cases against them, according to a report by the poll rights body, Association for Democratic Reforms