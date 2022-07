పెంపుడు కుక్క మొరిగిందని.. కుటుంబంపై ఇనుపరాడ్ తో దాడిచేసిన వ్యక్తి.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ: రాజధాని ఢిల్లీలో అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక కుటుంబానికి చెందిన పెంపుడు కుక్క తనను చూసి మెరుగైందని ఓ వ్యక్తి ఐరన్ రాడ్ తో దాడి చేసిన ఘటన ఢిల్లీ వాసులను షాక్ కు గురి చేసింది. కుక్క మొరగటంతో మొదలైన పంచాయితీ అమానుషంగా రాడ్ తో దాడి చేసే దాకా వెళ్ళింది.

English summary

An incident happened in the national capital, Delhi, where a man attacked a neighboring family with an iron rod because their pet dog was barking. Now the shocking video of this attack has gone viral on social media