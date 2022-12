Wife: భార్య ప్లాన్ ఏ, భర్త ప్లాన్ బి, ప్రియుడు ప్లాన్ సీ, ఉద్యోగానికి వెలుతున్న భార్య, ప్రియుడితో ?, ఒకరు ఔట్

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరువణ్ణామలై: వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో కాపురం చేస్తోంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళకు ఆమె పని చేస్తున్న చోటే ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడు పరిచయం అయ్యాడు. రానురాను ఇద్దరూ చనువు పెంచుకున్నారు. తరువాత అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని సీక్రేట్ గా బయట తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేశారు. ఇంటికి వెళ్లిన తరువాత కూడా బెడ్ రూమ్ లో ఉండిపోతున్న భార్య ఆమె ప్రియుడితో గంటలు గంటలు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది. భర్తకు మ్యాటర్ తెలిసిపోయింది. భార్యను ఓ రైంజ్ లో బెండ్ తీసిన భర్త ఇంకోసారి ఇలా జరిగితే చంపేస్తానని హెచ్చరించాడు. ప్రియురాలి భర్త, ప్రియుడు లిక్కర్ పార్టీకి వెళ్లారు. అక్కడే ఒకరు పైలోకాలకు వెళ్లిపోయాడు.

English summary

A married woman who along with her boyfriend killed her husband with a pakkaplan, said that her husband was an obstacle to the illicit relationship in Tami Nadu.