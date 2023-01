Mobile Crematorium: సంచార దహన వాటిక.. ఎక్కడంటే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రతి మనిషి జీవితంలో చావు, పుట్టుక సహజం. పుట్టిన ప్రతి మనిషి చావడం ఖాయం. అయితే చనిపోయిన వ్యక్తి గౌరవప్రదంగా వీడ్కోలు పలకడం అందరి బాధ్యత. అయితే ప్రస్తుతం చనిపోయిన తర్వాత చేసే దహనసంస్కారాల ఖర్చు పెరిగిపోయింది. దీంతో నిరుపేదలు దహనసంస్కారాలు చేయడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలాంటి వారికి కోసం సంచార దహన వాటికను తయారు చేయించింది కర్ణాటకలోని వ్యవసాయ సహకార సమితి.

English summary

Death and birth are natural in every human life. Every human born is bound to die. But it is everyone's responsibility to give a respectful farewell to the deceased.