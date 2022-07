అమ్మతనానికే కళంకం: బతికుండగానే కన్నబిడ్డను స్మశానంలో పాతిపెట్టిన తల్లి

India

oi-Dr Veena Srinivas

నవమాసాలు మోసి కని పెంచుకున్న బిడ్డను బ్రతికుండగానే స్మశానంలో పాతిపెట్టిన ఓ తల్లి అమ్మతనానికి కళంకం తెచ్చింది. తన ప్రాణాలు అడ్డు వేసి అయినా బిడ్డల ప్రాణాలు కాపాడాలని చూసే ఎందరో తల్లులు ఉన్న నేటి రోజుల్లో కన్నబిడ్డ పట్ల అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తించిన ఈ తల్లి స్థానికులను షాక్ కు గురిచేసింది.

English summary

A mother buried her three-year-old daughter in the cemetery while she was still alive. The incident took place in Bihar's Saran district. The shocking incident is a stigma to the motherhood.