Viral Video: ఇది పప్పా లేక నీరా.. పోలీసుల ఆహారం చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

యూపీలోని ఫిరోజాబాద్ జిల్లాలో ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్ స్థానిక పోలీసు మెస్‌లో వడ్డించే ఆహార నాణ్యతను ప్రశ్నిస్తూ విలపించిన వీడియో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన మరవక ముందే ఆరు రోజుల తరువాత, పొరుగున ఉన్న మెయిన్‌పురి పోలీసుల దాల్-రోటీ స్థితిపై మరొక వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టుతోంది. అందులో జిల్లా పోలీసు చీఫ్ కమలేష్ దీక్షిత్ రోటీలు పట్టుకుని, సిబ్బందితో మాట్లాడుతూ: "ఇప్పుడు ఫిరోజాబాద్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది, మీరు ఇప్పుడు సరిదిద్దుకుంటారా?" అని ప్రశ్నించారు.

English summary

dec: Six days after the viral video of a police constable in the Firozabad district of UP weeping bitterly over the quality of food served at the local police mess, another video on the state of cops' dal-roti has emerged from neighboring Mainpuri.