College: తల్లిదండ్రుల ముందే ఐదు ఫ్లోర్ నుంచి దూకి ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయి ఆత్మహత్య, ఏం జరిగింది !

చెన్నై/కాంచీపురం: కరోనా వైరస్ లాక్ డౌన్ దెబ్బతో ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయి కొంతకాలంగా ఆన్ లైన్ క్లాసుల్లో చదువుకుంటూ ఇంట్లోనే ఉంటున్నది. ప్రభుత్వ నియమాలతో ఇటీవల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రారంభం అయ్యింది. తాను కాలేజ్ కు వెళ్లనని అమ్మాయి ఆమె తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. కుటుంబ సభ్యులు బలవంతంగా అమ్మాయిని కాలేజ్ కు పిలుచుకుని వెళ్లారు. కాలేజ్ యాజమాన్యం ముందే తాను ఇక్కడ చదవలేనని ఆ అమ్మాయి చెప్పింది. మీరు ఇంటికి పిలుచుకుని వెళ్లి కొన్ని రోజుల తరువాత అమ్మాయిని కాలేజ్ కు పిలిచుకుని రావాలని కాలేజ్ యాజమాన్యం చెప్పింది. కాలేజ్ యాజమాన్యంతో అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడి బయటకు వచ్చారు. ఇదే సమయంలో పైన తన రూమ్ లో ఉన్న వస్తువులు తీసుకుని వస్తానని చెప్పిన అమ్మాయి కాలేజ్ ఐదవ అంతస్తు మీదకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

College girl: A student committed suicide by jumping from the 5th floor of a private engineering college near Sriperumbudur in Kanchipuram district. This great tragic incident has taken place right before the eyes of the parents.