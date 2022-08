Viral Video: చిరుత పులితో ఆటలా.. ఫైర్ అవుతున్న నెటిజన్లు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

చిరుత పులి అంటే ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చిరుత తన పంజాతో ప్రాణాలు తీస్తుంది. అందుకే చిరుత అంటే భయం ఉంటుంది. కానీ ఓ వ్యక్తి చిరుతతో సయ్యటలాడుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తిపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

A shocking video is going viral that has Twitter users outraged where a man can be seen pulling a leopard by its tail.