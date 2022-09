Viral Video: జాలి చూపిందా.. కడుపు నిండిందా.. వైరల్ అయిన పులి వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

వేటను పట్టించుకోని పులిని మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? చూడకపోతే ఈ వీడియోను చూడాలి. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో హల్‌చల్ చేస్తున్నవీడియోలో ఒక పులి దాని వెనుక రెండు జింకలు నడుస్తుండగా మామూలుగా దూరంగా వెళ్తోంది. ఈ వీడియోను ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ రమేష్ పాండే షేర్ చేశారు.

No Animal is psycho to kill just for the sake of Killing. Only Humans does that. https://t.co/q5IHutyIlb

English summary

Have you ever seen a tiger ignoring its prey? If you haven't, you should really watch this video. So, in a clip that is doing the rounds of the internet.