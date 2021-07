India

oi-Srinivas Mittapalli

గుజరాత్‌లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. కోవిడ్‌తో చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఓ వ్యక్తి భార్య కోర్టును ఆశ్రయించి ఓ విజ్ఞప్తి చేసింది. తన భర్త 'వీర్యం'('స్పెర్మ్) ఇప్పించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరింది. తద్వారా, తన భర్తను కోల్పోయినా... భవిష్యత్తులో అతని పిల్లలకు తల్లిగా ఉండే అవకాశం కలిగించాలని వేడుకుంది. ఈ విషయంలో అత్త,మామలు కూడా ఆమెకు అండగా నిలిచారు. ఆమె పిటిషన్‌పై సానుకూలంగా స్పందించిన కోర్టు ఆ మేరకు ఆస్పత్రి వర్గాలకు ఆదేశాలిచ్చింది.

English summary

An interesting incident took place in Gujarat. The wife of a man who was hovering among the survivors of Kovid has appealed to the court. She asked the court to give her husband 'semen' ('sperm). So, even if she loses her husband ... she begs him to give her children a chance to be a mother in the future.