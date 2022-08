రూ.1400 కోట్ల స్కాం: నిషేధించిన నోట్లను మార్చారు.. ఎల్జీపై ఆప్ ఎమ్మెల్యేలు

India

oi-Shashidhar S

ఢిల్లీలో లెప్టినెంట్ గవర్నర్ వర్సెస్ ఆప్ ప్రభుత్వం మధ్య రగడ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఏదో ఇష్యూతో గొడవ ఉంటూనే ఉంది. ఇటీవల వెలుగుచూసిన లిక్కర్ స్కాం పెద్ద దుమారమే రేపింది. దానికి ఆప్ కూడా గట్టిగానే కౌంటర్ ఇస్తోంది. తాజాగా ఎల్జీపై ఆప్ ఎమ్మెల్యేలు అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు. ఇప్పటి ఎల్జీ వీకే సక్సేనా ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ చైర్మన్‌గా ఉన్న సమయంలో రూ.1400 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపిస్తున్నారు. నిషేధించిన కరెన్సీ నోట్లను మార్చారని వారు చెప్పారు. దానిపై విచారణ జరిపించాలని వారు అసెంబలీ బయట ఆందోళనకు దిగారు.

English summary

aap MLAs will stay overnight at the Delhi Assembly premises, demanding probe against Lieutenant Governor VK Saxena for allegedly changing banned currency notes during his term as the Khadi and Village Industries Commission Chairman.