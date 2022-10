గుజరాత్ 'లెక్క'ను సరిజేస్తున్న అరవింద్ కేజ్రీవాల్!

India

oi-Garikapati Rajesh

పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించిన ఘనవిజయంతో మంచి జోరుమీదున్న ఆమ్ ఆద్మీ గుజరాత్ లోను పాగా వేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. పంజాబ్ లో ఎటువంటి వ్యూహాన్ని అనుసరించామో.. అదే వ్యూహాన్ని గుజరాత్ లో కూడా అమలు చేస్తోంది. తాజాగా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన ఆప్ 'Choose Your Chief Minister' పేరుతో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని ఎంచుకోవడానికి ఓటింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ కన్వీనర్‌ అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ సూరత్ లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్‌ మాన్‌ కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారు.

English summary

The Aam Aadmi Party, which is in a good mood after its great victory in the Punjab Assembly elections, is working hard to make a foothold in Gujarat.