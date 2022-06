ACB raids: తోటపని చేసే ఉద్యోగం, కూతురు విదేశాల్లో, కొడుకు బార్ ఓనర్, ఐటీ హబ్ లో కోట్లలో ఆస్తులు, మైండ్ బ్లాక్

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ చిక్కబళ్లాపురం: అతను కలెక్టర్ కాదు, ఐపీఎస్ కాదు, ఇంజనీర్ కూడా కాదు. అతను ఓ చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. బెంగళూరు డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ (బీడీఏ)లో తోటపని చేసే ఉద్యోగం. అయితే ఎప్పుడూ విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నాడు. వారంలో మూడు రకాల కార్లలో తిరుగుతున్నాడు. కూతురు విదేశాల్లో ఉంది. కొడుకు సొంతంగా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ నడుపుతున్నాడు. ఐటీ హబ్ లో శ్రీమంతులు నివాసం ఉండే ఏరియాలో రెండు భవనాలతో పాటు మొత్తం కోట్ల రూపాయల విలువైన నాలుగు భవనాలు ఉన్నాయి. కేవలం 13 రోజుల్లో రిటైడ్ కావలసిఉన్న ఆ ఉద్యోగి మీద ఏసీబీ అధికారులు పంజా విసిరారు. తోటపని చేస్తున్న వ్యక్తి కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. బీడీఏ ఇంజనీర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా తిష్టవేసిన తోటమాలికి బీడీఏలో జరిగిన అక్రమాలు, అక్రమ డీనోటిఫికేషన్ల గురించి సమాచారం తెలుసని ఏసీబీ అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

ACB raids: The Anti-Corruption Bureau (ACB) in Karnataka has found that Shivalingaiah, a gardener in Bangalore Development Authority (BDA), owns four houses in different parts of the city and properties worth crores of rupees.