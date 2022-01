Actor: ఫేమస్ టీవీ సీరియల్ టీమ్ కు సినిమా చూపించిన పోలీసులు ?, అర్దరాత్రి ఏం జరిగిందంటే !

India

బెంగళూరు: ప్రముఖ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్న టీవీ సీరియల్ టీమ్ సభ్యులు మద్యం మత్తులో గొడవ చేశారని కేసులు నమోదు అయ్యాయని వార్తలు ప్రసారం కావడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. జీ టీవీలో ఫేమస్ అయిన ఓ సీరియల్ నటీనటులు హోటల్ లో హంగామా చేశారని వార్తలు ప్రసారం అయ్యాయి. కరోనా వైరస్ నియమాలు తుంగలో తొక్కి నైట్ కర్ఫ్యూను లెక్క చెయ్యకుండా అర్దరాత్రి దాటిన తరువాత కూడా జింజర్ లేక్ వ్యూ హోటల్ లో లిక్కర్ పార్టీ చేసుకున్నారని, అక్కడికి వెళ్లిన పోలీసుల మీద చెయ్యి చేసుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మద్యం మత్తులో ఉన్న టీవీ సీరియల్ నటుల మీద పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారని, వాళ్లకు వైద్యపరీక్షలు చేయించారని వెలుగు చూసింది. అయితే ఈ వార్తలను టీవీ సీరియల్ హీరో ఖండించారు. ఫేమస్ టీవీ సీరియల్ నటుడి మీద పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మీడియాలో వార్తలు ప్రసారం అయ్యాయి. అయితే తమ మీద పోలీసులు కేసులు నమోదు చెయ్యలేదని, మాకు వైద్య పరీక్షలు చెయ్యలేదని ఆ ఫేమస్ టీవీ సీరియల్ హీరో అంటున్నాడు. అయితే గట్టిమేళం టీవీ సీరియల్ టీమ్ కు పోలీసులు గట్టిగానే సీన్ చూపించారని స్థానిక మీడియా అంటోంది.

