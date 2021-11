యూపీ పోరు-అఖిలేష్ పొత్తులు కలిసొచ్చేనా ? గతంలో కాంగ్రెస్, బీఎస్పీ- ఇప్పుడు ఆప్

India

oi-Syed Ahmed

2024లో జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సెమీఫైనల్స్ గా భావిస్తున్న ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఎన్నికలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. 403 సీట్లున్న యూపీ అసెంబ్లీని నెగ్గాలంటే ఒంటరి పోరుతో సాధ్యం కాదని భావిస్తున్న పార్టీలు పొత్తుల కోసం వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మాజీ సీఎం, సమాజ్ వాదీ పార్టీ ఛీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రివాల్ నేతృత్వంలోని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు. గతంలో కాంగ్రెస్, బీఎస్సీలతో పొత్తులు పెట్టుకుని మిశ్రమ ఫలితాలు అందుకున్న అఖిలేష్ ఈసారి ఆప్ తో తన లక్ష్యాన్ని అందుకుంటారా లేదా అన్న దానిపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

samajwadi party cheif akhilesh yadav had alliance with congress and bsp in past elections and fails to get good results, now third time he has tied up with aam admi party for upcoming up polls.