woman: రిటైడ్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ భార్యను మంచానికి కట్టేసి సజీవదహనం, అక్రమ సంబంధం ?

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/మండ్య: వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. దంపతులకు పిల్లలు లేరు. భార్య టైలర్ పని చేస్తోంది. భర్త ఉద్యోగం చేసేవాడు. అనారోగ్యం కారణంగా భర్త చనిపోయాడు. భర్త చనిపోయిన తరువాత చీటీలు నడుపుతున్న మహిళ టైలర్ పని చేస్తోంది. చీటీల వ్యవహారంతో చాలా మంది ఆమె ఇంటికి వచ్చి వెలుతున్నారు. రాత్రి మహిళ ఇంట్లో ఉంది. తరువాత మహిళ నివాసం ఉంటున్న ఇంటిలోనే ఆమెను సజీవదహనం చేసి పరార్ కావడం కలకలం రేపింది.

English summary

After the death of her husband, a woman living alone was murdered and her house burnt to ashes near Mandya in Bengaluru.