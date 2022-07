India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: త్రివిధ దళాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త ప్రవేశపెట్టిన అగ్నిపథ్ పథకం కింద నియామకాలు మొదలయ్యాయి. దీనిపై న్యాయస్థానాల్లో పలు పిటీషన్లు విచారణకు ఉన్న దశలో నియామకాల ప్రక్రియను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. సైన్యంలో చేపట్టదలచిన నియామకాలకు ఉద్దేశించిన ఈ పథకం పట్ల దేశవ్యాప్తంగా నిరసన ప్రదర్శనలు చెలరేగాయి. అల్లర్లు చోటు చేసుకున్నాయి. రైల్వే ఆస్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు.

English summary

Agniveer Airforce recruitment exam begins today at Uttar Pradesh's Kapur city as well as other cities. Rahul Gandhi said that both the security of the country and the future of the youth are in danger.