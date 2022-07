Ajmer: నుపూర్ శర్మా తల నరకండి, కాల్చేయండి, అజ్మీర్ దర్గా మౌల్వీ వీడియో వైరల్, అరెస్టు, దర్గా కమిటీ ఫైర్ !

India

oi-Mallikarjuna

అజ్మీర్/రాజస్థాన్: మహమ్మద్ ప్రవక్త మీద వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసి బీజేపీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన నుపూర్ శర్మా మీద వివావాదాస్ప వ్యాఖ్యలు చేసిన అజ్మీర్ దర్గా మౌల్వీని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బీజేపీ మాజీ నాయకురాలి మీద వివావాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చెయ్యడమే కాకుండా ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది. నుపూర్ శర్మా తల నరికి తీసుకు వస్తే నా ఇంటిని రాసిస్తానని, మేమే కాల్చి చంపేస్తామని దర్గా మౌల్వీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది. అజ్మీర్ దర్గా మౌల్వీని పోలీసులు అరెస్టు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు. అయితే దర్గా మౌల్వీ వ్యాఖ్యలను దర్గా కార్యాలయం ఖండించడం కొసమెరుపు.

English summary

A cleric of Ajmer Dargah in Rajasthan was arrested today after he allegedly offered on camera to gift his house to anyone who beheads suspended BJP spokesperson Nupur Sharma.