వచ్చే ఏడాది జరగనున్న పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో శిరోమణి అకాలీ దళ్(ఎస్ఏడీ).. మాయావతి సారథ్యంలోని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ(బీఎస్పీ)తో జతకట్టనుంది. ఈ మేరకు రెండు పార్టీల మధ్య సీట్ల ఒప్పందం కుదిరిందని శిరోమణి అకాలీదళ్ చీఫ్ సుఖ్‌బీర్ సింగ్ బాదల్ తెలిపారు. 117 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న పంజాబ్‌లో బీఎస్పీ 20 సీట్లలో,శిరోమణి అకాలీదళ్ 97 సీట్లలో పోటీ చేస్తుందని తెలిపారు. పంజాబ్ రాజకీయాల్లో ఇదొక కొత్త మలుపు అని అభిప్రాయపడ్డారు.

Shiromani Akali Dal (SAD) will join hands with Mayawati-led Bahujan Samaj Party (BSP) in next year's Punjab Assembly elections. Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal said a seat sharing agreement had been done between the two parties. In Punjab, which has 117 assembly seats, the BSP will contest 20 seats, while the Shiromani Akali Dal will contest 97 seats.