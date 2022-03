India

oi-Chandrasekhar Rao

కోల్‌కత: దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తర ప్రదేశ్‌‌లో వరుసగా రెండోసారి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోంది. 403 నియోజకవర్గాలు ఉన్న ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో బీజేపీ తన మిత్రపక్షాలతో కలుపుకొని 273 స్థానాలను గెలుచుకుంది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభంజనం స్పష్టంగా కనిపించింది. అయిదేళ్ల పదవీ కాలంలో తమ ప్రభుత్వ పనితీరుపై ప్రజల్లో ఏ మాత్రం వ్యతిరేకత ఏర్పడలేదనే విషయాన్ని ఈ ఎన్నికల ద్వారా బీజేపీ నిరూపించుకోగలిగింది.

యోగి ఆదిత్యనాథ్ 2.O: ప్రమాణ స్వీకారం తేదీ ఇదే: అదే సెంటిమెంట్..హోలీ కంటే ముందే

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee sasy that there was loot and malpractices of EVM in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav should seek forensic tests of the same EVM machines.