Akshaya Tritiya 2021: బంగారం ఎప్పుడు కొనాలి... పూజా వేళలు ఏంటి..?

అక్షయ తృతీయ.. ఈ రోజు శుభదినంగా హిందువులు విశ్వసిస్తారు. అక్షయ తృతీయానే అఖా తీజ్, పరశురామ జయంతి లేదా అక్తి అని పిలుస్తారు. అక్షయ తృతీయ ఎందుకు జరుపుకుంటారు.. దీని చరిత్ర, పూజా వేళలు గురించి తెలుసుకుందాం.

English summary

Celebrated by the Hindus and Jains as an annual spring time festival in India and Nepal, Akshaya Tritiya is named after the third lunar day of the spring month of Vaisakha in the Hindu calendar.