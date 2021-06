Father: తండ్రిని చంపి 36 గంటలు శవం పక్కనే. తాగుబోతు కొడుకు, చెల్లిని చంపేస్తానని వార్నింగ్ !

India

oi-Mallikarjuna

పూణే: మద్యంకు బానిస అయిన కొడుకు తండ్రిపట్ల దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. మంచంపట్టిన తండ్రితో కొడుకు గొడవ పడ్డాడు. మాటామాటా పెరిగిపోవడంతో బ్లేడ్ తీసుకున్న కొడుకు అతని తండ్రిని దారుణంగా చంపేశాడు. తండ్రి శవాన్ని బయటకు తరలించడానికి అవకాశం లేకపోవడంతో 36 గంటల పాటు శవాన్ని ఇంట్లోనే పెట్టాడు. విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తానని సోదరిని బెదిరించాడు.

అంత్యక్రియల కోసం ఇంటికి వచ్చిన తల్లి తన భర్త హత్యకు గురైనాడని గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

English summary

Father: In a chilling case of murder reported from Maharashtra’s Pune district, a liquor addict allegedly strangled his bedridden father and then slashed his throat, reportedly after an argument with him on Tuesday. After the horrific killing, the accused stayed put in the house with the corpse for nearly 36 hours.