భారతీయ విద్యార్థికి తూటా - కీవ్​ ఆస్పత్రికి తరలింపు : కొనసాగుతున్న రష్యా దాడులు..!!

oi-Sai Chaitanya

ఉక్రెయిన్ లో రష్యా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే కీవ్ నగరం పైన పట్టు కోసం రష్యా సేనలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. పలు భవనాలు ధ్వంసం చేసాయి. దాడులను కీవ్ నగరం వణికిపోతోంది. కీవ్​లో జరిగిన ఘర్షణల్లో మరో భారతీయ విద్యార్థికి తూటా తగిలింది. తీవ్ర గాయాలైన విద్యార్థిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇప్పటికే ఓ విద్యార్థి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.ఈ విషయాన్ని పౌర విమానయాశ శాఖ సహాయ మంత్రి జనరల్​ వీకే సింగ్​.. పోలండ్​లోని విమానాశ్రయంలో మాట్లాడుతూ వెల్లడించారు. కేంద్ర మంత్రి వీకే సింగ్ ఈ ఘటన పైన స్పందించారు.

English summary

The student was trying to escape Kyiv and was wounded in firing, according to the minister.