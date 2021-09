బెంగళూరులో దారుణం... ఏపీ యువతిపై నైజీరియన్ల అత్యాచారం... తెర పైకి రెండు వెర్షన్లు...

India

oi-Mittapalli Srinivas

కర్ణాటకలో ఇటీవల ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై జరిగిన గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన మరవకముందే మరో అత్యాచార ఘటన చోటు చేసుకుంది.బెంగళూరులోని ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న మహిళా హెచ్ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌పై ఇద్దరు నైజీరియన్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.నిందితుల్లో ఒకరు ఆమె స్నేహితుడు కావడం గమనార్హం. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికైతే రెండు వెర్షన్లు తెర పైకి వచ్చాయి. బాధితురాలు బాన్సవాడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది.

English summary

In a shocking incident,a 29 years old woman who is working as a HR executive in a company was raped by two nigerians in Kammarahalli,Bengaluru,on Tuesday night.She lodged complaint against Tony and Ubaka at Banaswadi police station.